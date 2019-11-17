Yeniden Refah Partisi 1. Olağan Büyük Kongresi - ANKARA Haberi
- Yeniden Refah Partisi 1. Olağan Büyük Kongresi’nin yapıldığı salon ve katılımcılar - Necmettin Erbakan ve Fatih Erbakan’ın fotoğrafının olduğu poster - İstiklal Marşı’nın okunması - Davut Güloğlu’nun partinin şarkısını söylemesi - Davut Güloğlu’nun konuşması - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın salondakileri selamlaması - Fatih Erbakan’ın konuşmasıANKARA - Yeniden Refah Partisi 1. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.
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