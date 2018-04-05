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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Hinton'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu - ANKARA

Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Hinton'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu - ANKARA

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi - Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Wendy Jane Hinton ve beraberindeki heyetin gelişi - Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Hinton'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu takdim etmesi - Hatıra fotoğrafının çekilmesiCumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü - Erdoğan, Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Hinton'ı kabul ettiANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Wendy Jane Hinton'ı kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Hinton, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu takdim etti.Hinton'ın, oğlunu ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Hatıra Fotoğrafı 

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