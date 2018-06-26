Yeni seçilen milletvekillerinin kayıt işlemleri için hazırlıklar sürüyor (2) - TBMM Haberi
- Yeni seçilen milletvekillerinin kayıt işlemleri için yapılan hazırlıklar TBMM - Meclis, seçimlerin ardından mazbatalarını alacak 27. Dönem milletvekillerini karşılamaya hazırlanıyor. Yeni milletvekilleri bugünden itibaren mazbatasıyla TBMM gelerek kaydını yaptıracaklar. TBMM Basın Yayın ve Halkla İlişkiler personeli milletvekillerini kapıda karşılayıp kayıt işlemlerinin sonuna kadar kendilerine refakat edecek.