Yeni dönemin Milletvekilleri mazbatalarını aldı Haberi

--Genel detaylar

--Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Recep Akdağ’ı vekilen AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz’ün Prof. Dr. Recep Akdağ’ın mazbatasını alması

--Erzurum AK Parti Milletvekili Selami Altınok’un mazbatasını alması

--Erzurum AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun mazbatasını alması

--Erzurum AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir’in mazbatasını alması

--Erzurum AK Parti Milletvekili Selami Altınok röportaj

--Erzurum AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu röportaj



( ERZURUM -HD)- AK Parti Erzurum Milletvekilleri mazbatalarını aldı ERZURUM



- Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 27. dönemde görev yapacak AK Parti Erzurum milletvekilleri mazbatalarını törenle aldı. Erzurum Adliye Sarayı'nda düzenlenen törene milletvekili yakınları ve partililer ilgi gösterdi. Seçim Kurulu Başkanı Emine Kahraman’ın konuşmasının ardından düzenlenen törenle AK Parti Erzurum Milletvekilleri Zehra Taşkesenlioğlu, Selami Altınok ve İbrahim Aydemir mazbatalarını aldı. Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Recep Akdağ, mazbata töreninde yer almazken vekili olarak Erzurum AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz mazbata aldı. Törenin ardından adliye önünde açıklamalarda bulunan AK Parti Milletvekili Selami Altınok, ‘’ 30 yıldır Türkiye Cumhuriyeti Devletinde milletimizin hizmetinde bürokrat olarak yapmış olduğumuz görevden sonra bugün yine milletimizin teveccühüyle bu göreve layık olmak bizi mutlu etti. Mühim olan memleketin, milletin bekası adına, onlara daha iyi bir gelecek sağlamak adına Erzurum için, Türkiye Cumhuriyeti Devleti için, 81 milyon içi gecemizi gündüzümüze katarak çalışabilmektir. Allah bize bunu nasip etti biz millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya talibiz Allah bizi bu millete hizmetkar olmayı nasip etsin’’ dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ise Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle yeni bir şahlanışa geçeceğini ifade ederek‘’ Ben öncelikle bize bu görevi layık gören milletimize teşekkür ediyorum bize bu desteği veren, sandık da onurla mücadelemizi sağlayan ablalarımıza, kardeşlerimize, gençlerimize herkese çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk parlamentosunu oluşturan bir nevi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin kurucu meclis üyeleri olarak bundan sonra alacağımız görevde hem ilimizin hem ülkemizin şahlanması, büyümesi ve gelişmesi için elimizden geleni ardımıza koymayacağız’’ şeklinde konuştu.

Erzurum AK Parti Milletvekilleri mazbatalarını aldıktan sonra Erzurum Adliyesinden ayrıldılar.

