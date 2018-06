Yelis'ten İnegöl'de nokta mitingi İzle

-ahmet Yelis konuşması

-detaylar

- görüntü bursa klasörüne geçildi



( BURSA - HD)- AK Parti Bursa milletvekili adayı Yelis:- "İhtilaf üzere kurulan Millet ittifakı her şeye karşı" BURSA



- AK Parti Bursa milletvekili adayı Ahmet Yelis, İnegöl ilçesinde nokta mitingi yaptı. Sevimlere saatler kala köy köy, mahalle mahalle gezen Yelis, bir kıraathanede nokta mitingi yaptı. Muhalefeti tenkit eden Yelis, "Millet ittifakı, kendi içerisinde dahi ittifak yapamayıp, ihtilafta birlik olmuş bir yapıdır. Nedir itilafları? Sadece reddetmek üzerine kurulmuş bir birliktelik. Yani Beşiktaş’ın çarşı grubunun dediği gibi 'Çarşı her şeye karşı' mantığıyla, bunlar da, 'Ben geleceğim, yıkacağım. Ben geleceğim, bozacağım. Ben geleceğim, yakacağım' mantığı ile Türk insanına vaatte bulunduklarını zannediyorlar" dedi.

Mitinge yaklaşık 300 kişi katılırken Yelis, köylü vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Ahmet Yelis, “Seçimlere hep birlikte gidiyoruz. Seçimler bize zor, size çok kolay. Neden çok kolay? Çünkü ortadaki tablo çok net. Bir tarafta 3 partinin, Büyük Birlik Partisi'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin, tabii onun amiral gemisi olan AK Parti’nin ortaya koymuş olduğu tezler, programlar, ekonomiye bakış, siyasete bakış, eğitime bakış var. Bütün programlar yüzde 90’ın üzerinde bir uyum içerisinde. Adayları da 1 tane; onun da adı, her birinizin bildiği gibi Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Bu kadar net bir tablo var. Bir tarafta tek bir aday ve o adayın destekçisi olarak TBMM’ye girildiği takdirde, bu meclis içerisinde uyumlu olarak birbiriyle çalışma ihtimali olan bir yapı var. Bu azami müştereklerin birlikte olduğu bir yapı. Bunun karşısına baktığımız zaman, adına Millet ittifakı dedikleri, kendi içerisinde dahi ittifak kuramayan, ihtilaflarla birlik olmuş bir yapı var. Böyle bir dil olmaz. Bir taraftan yaptıklarını anlatıp, daha da yapacaklarını anlatan, yüz milyarlarca dolara yakın bir yatırımdan bahseden, yüz binlerce insanı iş ve aş bulacağını vaat eden bir Cumhur ittifakı ve bu ittifakın amiral gemisi AK Parti, diğer tarafta ağzını açtığında şunu yakacağım, bunu yıkacağım, buna itiraz edeceğim diyen, ama bir türlü ne yapacağını izah edemeyen bir yapı var. Bu yapının içerisinde, aldığı bütün oylar ile bu yakmaya, yıkmaya tabi olan, Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir nevi su taşıyan, İYİ Parti’nin de sofrasına ekmek taşıyan bir Saadet Partisi var. Ben Saadet Partisi seçmenlerinin SP yöneticileri gibi düşünmediğini hem sahada görüyorum, hem daha önceki ilişkilerden yakinen biliyorum. Ama onlar üst yönetimin aldığı karara uymayacaklar, sonuna kadar Erdoğan’ı destekleyecekler. AK Parti'nin oylarıyla tekrar en yüksek oranda meclise girmesi için ellerinden geleni yapacaklar” dedi.

(SRK-MŞ)