Yazıcı: 'Sayın İnce'nin önemli dersler aldığı izlenimini edindim' - ANKARA
Yazıcı: "Sayın İnce'nin önemli dersler aldığı izlenimini edindim" - ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın açıklamalarıANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, gazetecilerin sorularını cevapladı.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: "(İnce'nin açıklamaları) Seçimler gerçekleşip sonuç alındıktan sonra yapılan değerlendirmeler çok ders verici ve öğreticidir. Bu anlamda Sayın İnce'nin süreçler itibarıyla ve seçim sonuçları açısından da önemli dersler aldığı izlenimini edindim. İnşallah o stilini bozmaz."AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: "Siyasi rekabet, projeler üzerinden bir vizyon ortaya koyarak, Türkiye'ye kazanımlar perspektifinde gerçekleşmelidir. İnşallah bu seçim böyle bir siyaset tarzına zemin hazırlar."