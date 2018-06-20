Yazıcı - Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi - RİZE

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın konuşmasıAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: - "Cumhurbaşkanı ile uyumlu çalışacak, zıtlaşmayacak, parazit yapmayacak, mızıkçılığa yol açmayacak bir meclis çoğunluğuna, AK Parti çoğunluğuna hayati derecede ihtiyaç var"RİZE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Cumhurbaşkanı ile uyumlu çalışacak, zıtlaşmayacak, parazit yapmayacak, mızıkçılığa yol açmayacak bir meclis çoğunluğuna, AK Parti çoğunluğuna hayati derecede ihtiyaç var." dedi. Yazıcı, İyidere'de bir otelde Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Yerel Medya Buluşmaları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ilk kez iki ayrı seçimi bir arada yapacağını, ittifak uygulamasının ilk kez bir seçimde resmiyet kazanarak seçime gidildiğini belirtti. Partiler arası siyasi rekabetin projelerle olacağının altını çizen Yazıcı, muhalefetin projelerden uzak bir yarış içerisinde olduğunu, benzemezlerin bir arada kümelenmelerinin tek sebebinin belli olduğunu, tek sebebinin Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı olduğunu vurguladı.Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi'nin yeni bir sistem olduğuna ve cumhurbaşkanı ile birlikte güçlü bir Meclise dikkati çeken Yazıcı, şunları kaydetti:"Her yeni sistemin oluşması, kültürünün oluşması, teamül hukukunun gerçekleşmesi için uyumlu ekip çalışmasına ihtiyaç var. Cumhurbaşkanı ile uyumlu çalışacak, zıtlaşmayacak, parazit yapmayacak, mızıkçılığa yol açmayacak bir Meclis çoğunluğuna, AK Parti çoğunluğuna hayati derecede ihtiyaç var. Çünkü yeni bir sistem. Bunun siyasal ve kültürel dili oluşacak. Bu siyasal dili ve kültürü uyumlu ekip oluşturur. Yoksa zıtlık üzerinden yürür. Yine bu sistemin teamül hukukunun oluşması bakımından da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yürütme yetki ve görevini millet ona tevdi ederken Mecliste de onunla uyumlu çalışacak bir AK Parti grubuna hayati derecede ihtiyaç var."İttifak içerisinde yer alan partilerin ittifakın daha fazla güçlenmesi için onun dışındaki kaynaklardan oy talep etmesi gerektiğine vurgu yapan Yazıcı, Cumhur İttifakı olarak kendilerinin bu yönde çalıştıklarını söyledi.
HDP'nin seçim barajının aşıp aşmaması ile ilgili açıklamalarda bulunan Yazıcı, "Sonuçlar bakımından önemli. HDP barajı aşsa da biz çoğunluğu yakalayacağımız inancındayım. Limitlerde değil rahat bir çoğunluğu yakalayacağımız inancındayım. Bizim milletimizin sezgileri güçlüdür. Yakınmalarını dile getirir. Bazıları nazlanmak sureti ile yapılan yakınmalardır ama sandığa gittiğinde büyük fotoğrafa bakar, reel faktörleri dikkate alır. Mecliste o doğrultuda oy kullanacaktır. HDP'nin barajı aşıp aşmaması mecliste sayıların artmasına veya aşağıda kalmasına sebep olan bir durumdur." diye konuştu. Kamuoyunda HDP ile CHP'nin Selahattin Demirtaş'ın başkan yardımcısı yapılması konusunda anlaştığına dair söylemlerin olduğuna yönelik bir soruya Yazıcı, "Ben böyle bir bilgi sahibi değilim. Söylemler ve ilişkiler dikkate alınarak söylenen bir fikir mi? Birlikte yürüdükleri, birlikte hemhal olmak istedikleri konusunda kuşku yok." karşılığını verdi.Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi'nde erkler ayrılığının daha belirgin olduğunu, bu nedenle bakanların parlamento dışından atanacağını vurgulayan Yazıcı, şunları kaydetti:"Bu kuvvetler ayrılığını gerçekleştirmek için bu düzenlemeyi gerçekleştirdik. Parlamentodan bakan olarak bir atama yapılırsa atanan kişinin parlamento üyeliği sona eriyor. Böyle bir düzenleme var ve bununla ilgili bir anayasa değişikliği gündemimizde yok. Değiştirip vekilleri tekrar bakan yapalım gibi bir düşünce yok. Mevcut pozitif değişiklik neyse o. Bir seçime gidiyoruz. Seçimin yapıldığı günün akşamı millet yürütmeyi inşa ediyor. Hükumet kurma veya kuramama diye bir sorun artık Türkiye yaşamayacak. Seçilen cumhurbaşkanı makul sürede hükumeti inşa ederek kamuoyuna deklere edecek."