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13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Yavaş: 'Kürtçe slogan yazan adam atılacak' - ANKARA

Yavaş: 'Kürtçe slogan yazan adam atılacak' - ANKARA

Yavaş: "Kürtçe slogan yazan adam atılacak" - ANKARA - CHP'nin Mamak Akdere Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışı - CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın gelişi - CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yavaş'ın konuşması - Seçim bürosu açılışının yapılması"Kürtçe slogan yazan adam atılacak" - CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş: - "Atacağımız insanlar belli. Duvarlara benimle ilgili Kürtçe slogan yazan adam atılacak"ANKARA (AA) - CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, "Atacağımız insanlar belli. Duvarlara benimle ilgili Kürtçe slogan yazan adam atılacak." dedi.
Yavaş, Mamak Akdere Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.Mansur Yavaş, burada yaptığı konuşmada, organize sanayinin bir an önce bitmesi için harekete geçeceklerini söyledi.

Organize sanayi bittikten sonra daha çok işçinin burada istihdam edilebileceğini belirten Yavaş, organize sanayinin tamamlanması için sonuna kadar destek olacaklarını kaydetti.
Yavaş, "İlk önce fuar alanını yapacağız. bir an evvel iş adamlarımız mallarını sergilesin, yurt içi ve yurt dışına satsın diye." ifadelerini kullandı.Belediye başkanı seçilmesi durumunda işçi çıkarmayacaklarının altını çizen Yavaş, şöyle devam etti:"Evine ekmek götüren insanı neden işten çıkarayım? Ekmekle oynayan alçaktır, bu kadar net. Atacağımız insanlar belli. Duvarlara benimle ilgili Kürtçe slogan yazan adam atılacak. Kanunsuz bir şekilde seçimlere otobüsleri gönderip içine yolcu olarak belediye çalışanlarını bildirenlerden hesap soracağız."

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