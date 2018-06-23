Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Yapıcıoğlu: ''Oy emanettir emin olana verilir, ona sahip çıkana verilir' - DİYARBAKIR Video

Yapıcıoğlu: ''Oy emanettir emin olana verilir, ona sahip çıkana verilir' - DİYARBAKIR Video

Yapıcıoğlu: ''Oy emanettir emin olana verilir, ona sahip çıkana verilir" - DİYARBAKIR - HÜDA PAR'ın desteklediği Diyarbakır bağımsız milletvekili adayı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun yaptığı mitingden detaylar - HÜDA PAR'ın desteklediği Diyarbakır bağımsız milletvekili adayı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun konuşması Diyarbakır bağımsız milletvekili adayı Zekeriya Yapıcıoğlu: - "Memleketin en can yakıcı, en köklü, en derin meselelerinden biri olan Kürt meselesini birkaç gün içerisinde çözüm yoluna sokabiliriz" - "Kimsenin hile hurda yapmasına, sizin iradenizi çalmasına müsaade etmeyeceğiz. Oy emanettir emin olana verilir, ona sahip çıkana verilir"DİYARBAKIR (AA) - HÜDA PAR'ın desteklediği Diyarbakır bağımsız milletvekili adayı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Memleketin en can yakıcı, en köklü, en derin meselelerinden biri olan Kürt meselesini birkaç gün içerisinde çözüm yoluna sokabiliriz." dedi.
Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda düzenlenen "Zekeriya Yapıcıoğlu Seçim Mitingi" Kuran - ı Kerim tilaveti ile başladı ve sanatçılar ilahiler seslendirdi.Türkiye ve Filistin bayraklarının açıldığı mitingde bir konuşma yapan Yapıcıoğlu, Diyarbakır 'ın 639 yılında İslam ile şereflendikten sonra bir daha küfre boyun eğmediğini söyledi.

Diyarbakır 'ın çok acılar ve sıkıntılar yaşadığını ifade eden Yapıcıoğlu, "Sorunlarımız vardır ama biz bu sorunları sulh içerisinde çözebiliriz. Emin olun memleketin en can yakıcı, en köklü, en derin meselelerinden biri olan Kürt meselesini birkaç gün içerisinde çözüm yoluna sokabiliriz." diye konuştu.
- "Artık çocuklarımızı ideolojilere kurban vermeyeceğiz"Çocukların ve gençlerin hayatını karartan uyuşturucuyla mücadele edilmesi gerektiğini belirten Yapıcıoğlu, "Uyuşturucu kullanma yaşı 12'ye kadar düştü. Artık çocuklarımızı ideolojilere kurban vermeyeceğiz. Siyasetin merkezinde insan olacak hedefinde ise adalet. Adaleti gerçekleştirmek için siyaset yapılacak." sözlerini kaydetti.
- "Kimsenin hile yapmasına müsaade etmeyeceğiz"Pazar günü sandıklara yönelik çalışmalarını dikkat ve titizlikle yapacaklarını vurgulayan Yapıcıoğlu, "Pazar günü gözümüzü bir an dahi kapatmayacağız. Kimsenin hile hurda yapmasına, sizin iradenizi çalmasına müsaade etmeyeceğiz. Oy emanettir emin olana verilir, ona sahip çıkana verilir. İnşallah biz o oylara hem pazar günü sahip çıkacağız hem de bize destek veren kardeşlerimizin iradesine sahip çıkacağız" ifadesini kullandı.Oyların boşa gitmemesi için çaba gösterilmesi gerektiğini dile getiren Yapıcıoğlu, vatandaşlardan oy vermeleri için destek istedi.HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yılmaz da mitingde bir konuşma yaptı.

Uyuşturucuyla Mücadele Uyuşturucu Bağımsız Milletvekili Milletvekili Pazar Günü 

İlgili Foto Galeriler
Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Cumhurbaşkanını Eleştiren CHPli Vekile Muhtarlardan TepkiCumhurbaşkanını Eleştiren CHPli Vekile Muhtarlardan Tepki
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı