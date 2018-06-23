Yapıcıoğlu: ''Oy emanettir emin olana verilir, ona sahip çıkana verilir' - DİYARBAKIR Video
Yapıcıoğlu: ''Oy emanettir emin olana verilir, ona sahip çıkana verilir" - DİYARBAKIR - HÜDA PAR'ın desteklediği Diyarbakır bağımsız milletvekili adayı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun yaptığı mitingden detaylar - HÜDA PAR'ın desteklediği Diyarbakır bağımsız milletvekili adayı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun konuşması Diyarbakır bağımsız milletvekili adayı Zekeriya Yapıcıoğlu: - "Memleketin en can yakıcı, en köklü, en derin meselelerinden biri olan Kürt meselesini birkaç gün içerisinde çözüm yoluna sokabiliriz" - "Kimsenin hile hurda yapmasına, sizin iradenizi çalmasına müsaade etmeyeceğiz. Oy emanettir emin olana verilir, ona sahip çıkana verilir"DİYARBAKIR (AA) - HÜDA PAR'ın desteklediği Diyarbakır bağımsız milletvekili adayı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Memleketin en can yakıcı, en köklü, en derin meselelerinden biri olan Kürt meselesini birkaç gün içerisinde çözüm yoluna sokabiliriz." dedi. Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda düzenlenen "Zekeriya Yapıcıoğlu Seçim Mitingi" Kuran - ı Kerim tilaveti ile başladı ve sanatçılar ilahiler seslendirdi.Türkiye ve Filistin bayraklarının açıldığı mitingde bir konuşma yapan Yapıcıoğlu, Diyarbakır 'ın 639 yılında İslam ile şereflendikten sonra bir daha küfre boyun eğmediğini söyledi.
Diyarbakır 'ın çok acılar ve sıkıntılar yaşadığını ifade eden Yapıcıoğlu, "Sorunlarımız vardır ama biz bu sorunları sulh içerisinde çözebiliriz. Emin olun memleketin en can yakıcı, en köklü, en derin meselelerinden biri olan Kürt meselesini birkaç gün içerisinde çözüm yoluna sokabiliriz." diye konuştu. - "Artık çocuklarımızı ideolojilere kurban vermeyeceğiz"Çocukların ve gençlerin hayatını karartan uyuşturucuyla mücadele edilmesi gerektiğini belirten Yapıcıoğlu, "Uyuşturucu kullanma yaşı 12'ye kadar düştü. Artık çocuklarımızı ideolojilere kurban vermeyeceğiz. Siyasetin merkezinde insan olacak hedefinde ise adalet. Adaleti gerçekleştirmek için siyaset yapılacak." sözlerini kaydetti. - "Kimsenin hile yapmasına müsaade etmeyeceğiz"Pazar günü sandıklara yönelik çalışmalarını dikkat ve titizlikle yapacaklarını vurgulayan Yapıcıoğlu, "Pazar günü gözümüzü bir an dahi kapatmayacağız. Kimsenin hile hurda yapmasına, sizin iradenizi çalmasına müsaade etmeyeceğiz. Oy emanettir emin olana verilir, ona sahip çıkana verilir. İnşallah biz o oylara hem pazar günü sahip çıkacağız hem de bize destek veren kardeşlerimizin iradesine sahip çıkacağız" ifadesini kullandı.Oyların boşa gitmemesi için çaba gösterilmesi gerektiğini dile getiren Yapıcıoğlu, vatandaşlardan oy vermeleri için destek istedi.HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yılmaz da mitingde bir konuşma yaptı.