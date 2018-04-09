Veli Ağbaba kapıları zorladı



- Şeker Fabrikalarının özelleştirilmesine itiraz eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na girmek için mücadele etti. Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye (Türkşeker) ait Çorum ve Yozgat Şeker Fabrikasının özelleştirilme sürecinde nihai pazarlık görüşmeleri bugün gerçekleştirildi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığında (ÖİB) yapılan görüşmede şirketler kapalı tekliflerin ardından açık arttırma usulüyle rakam verdi. İçeride ihale süreci devam ederken dışarıda ise gerginlik yaşandı. Özelleştirmeye itiraz eden CHP'liler Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı hizmet binasına girmeye çalıştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da kapıya tırmanarak bahçeye girmeye çalıştı, ardından da basın açıklaması yapmak istedi ancak buna müsaade edilmeyince güvenlik görevlileriyle gerginlik yaşandı. Özelleştirme Başkanlığı'nın kapıları kilitlenirken, olay yerinde bulunan çevik ekipler de olası bir arbedeye karşı hazır bekledi.

