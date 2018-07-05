Vekiller yöresel tatları TBMM'ye taşıdı

-Türkoğlu konuşma

-Milletvekilleri ikram



( ANKARA )- Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan cezerye ikram etti- Milletvekili yanlarında getirdikleri yöresel tadlardan ikram ettiler ANKARA



- Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) milletvekili kayıtları devam ediyor. Kayıt için TBMM'ye gelen vekiller beraberlerinde bölgelerinin lezzetlerini de getirerek ikramda bulunuyor. Kayıtların yapıldığı TBMM Şeref Holü, bir birinden renkli görüntülere sahne oluyor. Milletvekili kayıtları TBMM Şeref Holü’nde devam ediyor. AK Parti Hatay milletvekilleri kayıtlarını yaptırdılar. AK Parti Hatay milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, istişare halinde, yürüyen projeler hakkında çalışacaklarını belirterek, milli iradenin kullanıldığını ifade etti.

AK Parti Hatay milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay’da altı yaşındaki Ufuk Tutar’ın kaybolmasıyla ilgili olarak, “Henüz haber çıkmadı. Biz sabır diliyoruz. Umutlu bir haber bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan kaydını yaptırdıktan sonra cezerye ikram etti. İYİ Parti Gaziantep milletvekili Hüseyin Filiz kaydını yaptı ve gazetecilere baklava dağıttı.

MHP Adana milletvekili Muharrem Varlı karpuz ve şalgam ikram etti. AK Parti Hatay milletvekilleri kayıt yaptırdı ve Hatay kömbe kurabiyesi ve kabak tatlısı ikram ettiler. AK Parti Şanlıurfa milletvekili Mehmet Ali Cevheri salep ve fıstık ikram etti. MHP Kocaeli milletvekili Saffet Sancaklı elma ve armut ikram etti. (AUO-BC -

