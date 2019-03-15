Varank: ''Türkiye'yi savunacağız, Cumhurbaşkanımıza sahip çıkacağız' - AKSARAY
Varank: ''Türkiye'yi savunacağız, Cumhurbaşkanımıza sahip çıkacağız" - AKSARAY - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın gelişi - Salondan detaylar - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşmasıSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Yeni Zelanda'da iki camideki terör saldırısı) Dünyanın diğer ucundan ülkemize yönelik tehdidi görmezden gelmek isteyenlerin, küçümsemek isteyenlerin bizi çekmek istediği gaflete düşmeyeceğiz. Sorumluluğumuz çok büyük. Hem ülkemiz için hem de koca bir İslam coğrafyası için büyük sorumluluğun altındayız. Buna uygun davranacağız." - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Bin yıldır İslam yurdu olan bu topraklarda bizi yaşatmamak için niyet beyan eden bir anlayışla yıllardır karşı karşıyayız. Türkiye, bunların gözünde son kaledir. Cumhurbaşkanımız, bunların gözünde kilit taşıdır. Türkiye'yi savunacağız, Cumhurbaşkanımıza sahip çıkacağız"
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım