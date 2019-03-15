Varank: 'Sizler bu seçimde Pensilvanya’yı, Kandil’i sevindirmeyeceksiniz” - NEVŞEHİR
Varank: "Sizler bu seçimde Pensilvanya’yı, Kandil’i sevindirmeyeceksiniz” - NEVŞEHİR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması - Bakan Varank'ın vatandaşlara çevre dostu bez torbaları dağıtmasından görüntülerNEVŞEHİR (AA) – Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Nevşehir ’in Acıgöl ilçesinde vatandaşlara hitap etti.
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