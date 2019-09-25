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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Varank: '(IMF heyetinin görüşmeleri) Türkiye'nin yarınlarını hiç kimseye ipotek ettirmeyiz' - ÇANKIRI

Varank: '(IMF heyetinin görüşmeleri) Türkiye'nin yarınlarını hiç kimseye ipotek ettirmeyiz' - ÇANKIRI

Varank: "(IMF heyetinin görüşmeleri) Türkiye'nin yarınlarını hiç kimseye ipotek ettirmeyiz" - ÇANKIRI - Çerkeş OSB toplu açılış töreni - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşmasıÇANKIRI (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çerkeş OSB toplu açılış törenine katıldı.
(2)Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(IMF heyetinin muhalefet partilerinin temsilcileriyle görüşmesi) Biz defaatle Türkiye'de IMF defterinin açılmamak üzere kapandığını ifade ettik, şimdi görüyoruz ki bize iftira atan muhalefetin kendisi, IMF ile gizli görüşmeler gerçekleştiriyor. IMF heyeti, normalde bütün toplantılarından Hazine'yi bilgilendirmesi gerekirken bu bilgilendirmeyi yapmıyor. Teamül gereği parti genel merkezlerinin şeffaf bir şekilde ziyaret edilip bu görüşmelerin yapılması gerekirken iki bağımsız partinin yetkilileri aynı anda gizlice otellerde IMF heyetiyle buluşuyor."Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(IMF heyetinin muhalefet partilerinin temsilcileriyle görüşmesi) Kamuoyuna açık şekilde görüşmek varken gizli kapaklı görüşmelere yeltenen muhalefetin niyetinin halis olduğunu düşünmemizi kimse beklemesin. Muhalefetin her türlü spekülasyona gayet açık bu görüşmenin içeriğini hala tam anlamıyla açıklayamıyor oluşu, bizleri aslında derin düşüncelere sevk ediyor. Muhalefetin IMF gibi uluslararası bir kuruluşla pazarlık ediyor görüntüsüne girmesi, asla kabul edebileceğimiz bir durum değil. Şunu herkesin iyi bilmesi lazım; Türkiye'nin yarınlarını hiç kimseye ipotek ettirmeyiz."

Açılış Töreni Toplantı Uluslararası Muhalefet Partileri Muhalefet 

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