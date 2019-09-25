Varank, Çerkeş OSB'de sanayi tesislerini inceledi - ÇANKIRI
- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Çerkeş OSB'deki sanayi tesislerini gezmesiSanayi Ve Teknoloji Bakanı Musfafa Varank, Çankırı 'nın Çerkeş ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) 10 fabrikanın toplu açılış töreninde katıldı. Bakan Varank daha sonra açılışı yapılan fabrikaları ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
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