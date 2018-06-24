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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Vali Karaloğlu: “1 milyon 600 bin seçmen, 5 bin 12 sabit, 20 seyyar sandık olmak üzere toplamda 5 bin 32 sandıkta oy kullanacak”

Vali Karaloğlu: “1 milyon 600 bin seçmen, 5 bin 12 sabit, 20 seyyar sandık olmak üzere toplamda 5 bin 32 sandıkta oy kullanacak”

Vali Münir Karaloğlu ve eşinin gelmesi

Polis İsaf Jandarma Lyon Gesi 

-Sınıfa girmeleri
-Oylarını kullanmaları
-Vali Karaloğlu'nun açıklaması

( ANTALYA )- Antalya Valisi Münir Karaloğlu:- “Seçim süresince 8 bin 500 polis ve jandarma görev yapıyor” ANTALYA

- Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi kapsamında oyunu eşi Sevim Karaloğlu'yla birlikte kullandı. Vali Karaloğlu, Konyaaltı Caddesi'ndeki konağından saat 09.40 sıralarında oy kullanmak için eşi Sevim Karaloğlu ile birlikte yürüyerek, Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne geldi. Vali Karaloğlu, birinci kattaki 1104 numaralı sandıkta oyunu kullandı. "8 bin 500 güvenlik gücü görevde" Okul çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan Vali Karaloğlu, Türkiye’nin genelinde olduğu gibi Antalya’da da saat 08.00’dan itibaren bütün sandıklarda sorunsuz şekilde oy verme işleminin başladığını kaydetti.
Antalya’da 1 milyon 600 bin seçmenin 5 bin 12 sabit, 20 seyyar sandık olmak üzere toplamda 5 bin 32 sandıkta oy kullanacağını dile getiren Vali Karaloğlu, “ Kampanya dönemi kentimizde seviyeli geçti. Tüm parti ve adaylara gösterdikleri anlayıştan dolayı teşekkür ediyorum. Sandıklar açıldıktan sonra memleketimiz için hayırlı olan sonuç çıkar. Biz hem kapmaya döneminde hem bugün hem de sonuçlar açıklandıktan sonra güvenlikle ilgili tüm tedbirleri aldık. Polis ve jandarma bölgesinde 8 bin 500 güvenlik gücü ile seçimin güvenliğini alıyoruz. Sandıklar açıldıktan sonra da bu tedbirlerimiz bir müddet daha devam edecek.”dedi.
Seçimlerin ülke için hayırlara vesile olmasını dileyen Vali Karaloğlu, seçimin turizme olumsuz bir etkisi olmayacağını ve yabancı misafirlerin gelmeye devam ettiğini belirtti.

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