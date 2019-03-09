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09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Üreticiye 1 milyar liralık alım yapma vaadi - İZMİR

Üreticiye 1 milyar liralık alım yapma vaadi - İZMİR

- Millet İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer'den görüntüler - Tunç Soyer'in konuşmasıÜreticiye 1 milyar liralık alım yapma vaadi - Millet İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer: - "Büyükşehir Belediyesi 470 milyon liralık ürün alımı gerçekleştirdi, önümüzdeki 5 yıl içinde bu rakamı 1 milyar liraya çıkaracağız" - "2019'dan itibaren kooperatiflerimizde planlı üretim dönemine geçiyoruz"İZMİR (AA) - Millet İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesinin üreticiden yaptığı alımlarda ödenen rakamı 1 milyar liraya çıkaracaklarını söyledi.

Tunç Soyer, Ödemiş Meydanı'nda "İkinci Cemre" adını verdiği tarım sektörüne ilişkin seçim projelerini açıkladı.
Soyer, İzmir 'i Akdeniz'in incisi haline getireceklerini, bunun da ancak tarım ile mümkün olabileceğini belirterek, "Türkiye'nin hiçbir sorunu tarımın sorunları çözülmeden çözülmez." diye konuştu.
Tarım alanında 28 proje hazırladıklarını dile getiren Soyer, "Tarımda girdi maliyetlerini düşüreceğiz, ürünlerin satış fiyatını yükselteceğiz ve İzmir lileri sağlıklı gıda ile buluşturacağız." dedi.
Soyer, 39 tarımsal kalkınma kooperatifi ve 2 üretici birliğine verilen desteği tüm kentin kooperatiflerine yayacaklarını anlatarak, gübre kooperatifleri kuracaklarını, tarım desteklerini de artıracaklarını ifade etti.
Büyükbaş hayvan yetiştiricileri için yem katkısı vereceklerini, arıcılık desteğini sürdüreceklerini kaydeden Soyer, kooperatif ve ziraat odalarına makine ekipman desteği sunacaklarını belirtti.
Alım garantili üretim desteğini büyüteceklerini, alınan ürünlerin miktarını ve çeşidini artıracaklarını vurgulayan Soyer, "Büyükşehir Belediyesi 470 milyon liralık ürün alımı gerçekleştirdi, önümüzdeki 5 yıl içinde bu rakamı 1 milyar liraya çıkaracağız. Üreticiden alacağımız ürüne ödeyeceğimiz rakamı 1 milyar liraya çıkaracağız." dedi.
Soyer, tarım projeleri arasında, ücretsiz fidan dağıtımı, tarım ürünleri işleme tesisi, jeotermal kurutma tesisi, ihracat destek ofisleri, coğrafi işaretleme - marka - patent desteği, peyzaj ve süs bitkileri fuarı, organize ihtisas bölgeleri, sulama maliyetlerinin düşürülmesi, güneş enerjisi ile çalışan tesisler, üretici köy pazarları, tarım merkezleri, tarım üniversitesi, kırsal turizmin geliştirilmesi gibi başlıkların yer aldığını söyledi.

Haftada bir gün Kültürpark'ta üretici kooperatifleri pazarının kurulacağını ifade eden Soyer, "2019'dan itibaren kooperatiflerimizde planlı üretim dönemine geçiyoruz. Kim, nerede, ne kadar ürütecek, biz nereye satacağız, bunun karşılığında ne kazanacağız, bütün bunları üreticimiz, biz biliyor olacağız." dedi.
Mezbahalar ve kesimhaneler kuracaklarını dile getiren Soyer, halk süt, halk ekmek, halk gıda, halk balık ile vatandaşı buluşturacaklarını söyledi.

Soyer, konuşmasının ardından kepenek giydi.

Güneş Enerjisi Halk Ekmek Tarım Kooperatif Hayvan 

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