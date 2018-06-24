Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Ünal: 'YSK'ya, AA'ya dönük herhangi bir saldırı gerçekleştiğinde bunun sorumluluğunu bu siyasiler üstlenecekler mi?' - ANKARA

Ünal: 'YSK'ya, AA'ya dönük herhangi bir saldırı gerçekleştiğinde bunun sorumluluğunu bu siyasiler üstlenecekler mi?' - ANKARA

Ünal: "YSK'ya, AA'ya dönük herhangi bir saldırı gerçekleştiğinde bunun sorumluluğunu bu siyasiler üstlenecekler mi?" - ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın açıklamasıANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, açıklamalarda bulundu. (5)AK Parti Sözcüsü Ünal: "Kalkıp 'Ben YSK'nın önüne gideceğim, AA'nın önüne gideceğim, bu verileri kabul etmiyorum' gibi ifadeler doğru ifadeler değil."Ünal: "Yarın herhangi bir şekilde YSK'ya, AA'ya dönük herhangi bir saldırı gerçekleştiğinde bunun sorumluluğunu bu siyasiler üstlenecekler mi?"

Saldırı 

İlgili Foto Galeriler
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Bu Güne Kadar Yumruk Yiyen SiyasetçilerBu Güne Kadar Yumruk Yiyen Siyasetçiler
Suriye'de Bombalı Saldırı (10 Şubat 2012)Suriye'de Bombalı Saldırı (10 Şubat 2012)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'da Yasal Değişiklik MesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'da Yasal Değişiklik Mesajı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı