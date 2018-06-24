Ünal: 'YSK'ya, AA'ya dönük herhangi bir saldırı gerçekleştiğinde bunun sorumluluğunu bu siyasiler üstlenecekler mi?' - ANKARA
Ünal: "YSK'ya, AA'ya dönük herhangi bir saldırı gerçekleştiğinde bunun sorumluluğunu bu siyasiler üstlenecekler mi?" - ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın açıklamasıANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, açıklamalarda bulundu. (5)AK Parti Sözcüsü Ünal: "Kalkıp 'Ben YSK'nın önüne gideceğim, AA'nın önüne gideceğim, bu verileri kabul etmiyorum' gibi ifadeler doğru ifadeler değil."Ünal: "Yarın herhangi bir şekilde YSK'ya, AA'ya dönük herhangi bir saldırı gerçekleştiğinde bunun sorumluluğunu bu siyasiler üstlenecekler mi?"