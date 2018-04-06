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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Ünal: 'Türkiye böyle bir muhalefeti hak etmiyor' - ANKARA

Ünal: 'Türkiye böyle bir muhalefeti hak etmiyor' - ANKARA

Ünal: "Türkiye böyle bir muhalefeti hak etmiyor" - ANKARA - AK Parti MKYK Toplantısı - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın açıklamalarıANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Merkez Yürütme Kurulu toplantısı devam ettiği sırada, parti genel merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.AK Parti Sözcüsü Ünal: "Bizler de artık CHP'nin yalanlarına cevap vermekten, hakaretleriyle ilgili dava açmaktan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun hezeyanlarından, histerilerinden, histeri krizlerinden bıkmış usanmış durumdayız. Türkiye bunu hak etmiyor, Türkiye böyle bir muhalefeti hak etmiyor."

Toplantı Hezeyan Muhalefet 

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