Ünal: 'Normal olan bu başarıyı takdir etmektir, anormal olan ise bu başarıyı karalamaktır' - ANKARA
Ünal: "Normal olan bu başarıyı takdir etmektir, anormal olan ise bu başarıyı karalamaktır" - ANKARA - AK Parti MKYK Toplantısı - AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın konuşmasıANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Merkez Yürütme Kurulu toplantısı devam ettiği sırada, parti genel merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.AK Parti Sözcüsü Ünal: "Burada normal olan bu başarıyı takdir etmektir, anormal olan ise bu başarıyı karalamaktır. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinin bu yaklaşımda da faşist ve darbeci anlayışı bir kez daha ortaya çıkmıştır. Sanatçılarımıza dönük ifadelerinde o öfke, o kin, o nefret bir kez daha ortaya çıkmıştır."