Ünal: “Liderinizi destekleyerek altın deftere yazıldınız”

-Araçlardan detay

-Aafganlı gençlerden detay

-Cumhur Ünal'ın konuşması



( KARABÜK ) KARABÜK



- Yapılan milletvekili seçimleri sonucunda AK Parti Karabük Milletvekili olan Cumhur Ünal, AK Parti İl Başkanlığı binasından, seçim coşkusunu yaşamaya gelen vatandaşlara konuşma yaptı. Ünal, yaptığı konuşmaya buruk bir şekilde çıktığını belirterek “Arzu ve temenni ederdim ki, 3 arkadaş olarak TBMM’ye giderek sizlerin hizmetlerinde beraber mücadele etmek isterdim. Fakat olmadı nasip böyleymiş. İnanın seçim süresi içerisinde başından itibaren, ellerimizden geldiği kadar arkadaşlarımızla birlikte kazanmanın mücadelesini ve hesabını yaptık” dedi.

Ramazan ayı olmasına rağmen halkla birlikte olmaya çalıştıklarını ifade eden Ünal, Ramazan bayramının ardından bir bayram sevinci daha yaşadıklarını söyledi.



“Liderinizi destekleyerek altın deftere yazıldınız” Karabük adına, Türkiye adına, dünyadaki mazlumlar adına, Müslüman devletler ve Türk Cumhuriyetleri adına sevinçli olduğunu kaydeden Ünal şunları söyledi: “Ülkelerin kader defterleri olur. Geleceği planlayan ve o planlarını defterlere yazarlar. Bir tarih defteri olur ülkelerin. O tarih defterine kara günler de geçti, ak günlerde geçti. AK Partinin iz bıraktığı gibi, bu deftere herkese yazılamaz. Bu deftere ancak, bu ülkeye ve geleceği hakkında planları olanları yada lideri ile adam gibi yürüyenler yazılır demiştim. Sizler bugün o deftere liderinizi destekleyerek altın defterlerle yazıldınız. Bu deftere sadece AK Parti değil, bu kutlu davanın kıymetini anlayarak, cumhurbaşkanımızla yürümeyi çok iyi idrak eden MHP liderine,dava arkadaşlarına, BBP Lideri ve dava arkadaşlarına çok çok teşekkür ediyorum.” Afganlı gençlerin seçim coşkusu Ayrıca AK Parti İl Binası önünde seçim coşkusu yaşayan sadece Türk vatandaşları değildi. Kalabalığın arasında bulunan Afganistanlı gençler, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçlarını doyasıya kutladı. Bazı gençler de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının olduğu posterle yürüyüş gerçekleştirdi. AK Partili vatandaşlar arabaları ile sokaklarda sevinç turları atmaya devam etti.

