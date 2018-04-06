Ünal: 'Kılıçdaroğlu, her türlü hukuksuzluğu yapma hakkını kendisinde görüyor' - ANKARA
Ünal: "Kılıçdaroğlu, her türlü hukuksuzluğu yapma hakkını kendisinde görüyor" - ANKARA - AK Parti MKYK Toplantısı - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın açıklamalarıANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Merkez Yürütme Kurulu toplantısı devam ettiği sırada, parti genel merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.AK Parti Sözcüsü Ünal: "Kemal Kılıçdaroğlu, kürsüye çıkıp ağzına geleni sayıyor, son derece rahat, son derece relaks, böyle adeta antidepresan kullanmış, sakinleştirici almış bir ruh haliyle, gülerek her türlü ağır hakareti, çirkin ifadeyi kullanıyor. Sanatçılara hakaret ediyor, işine gelmediği zaman hukuka hakaret ediyor. Her türlü hukuksuzluğu yapma hakkını kendisinde görüyor. O hukuksuzluğu yaptığı zaman 'Ben bu hukuku tanımıyorum' deme hakkını kendinde görüyor. 'Anayasa'yı tanımıyorum' deme hakkını kendinde görüyor. Bu kadar konfor, bu kadar rahatlık siyasette olmaz."