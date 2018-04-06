Ünal: 'Kılıçdaroğlu, 'halkın sanatçısı-sarayın sanatçısı' gibi son derece bölücü ve çirkin bir dil kullanmıştır' - ANKARA
Ünal: "Kılıçdaroğlu, 'halkın sanatçısı - sarayın sanatçısı' gibi son derece bölücü ve çirkin bir dil kullanmıştır" - ANKARA - AK Parti MKYK - AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın konuşmasıANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Merkez Yürütme Kurulu toplantısı devam ettiği sırada, parti genel merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu . - AK Parti Sözcüsü Ünal: "Toplumu 'halkın polisi - sarayın polisi', 'halkın 15 Temmuz'u - sarayın 15 Temmuz'u', '15 Temmuz şehidi - terör şehidi' gibi ayıran Kılıçdaroğlu, şimdi de 'halkın sanatçısı - sarayın sanatçısı' gibi yine son derece bölücü ve çirkin bir dil kullanmıştır."