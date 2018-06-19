Ünal: 'İfade özgürlüğü, halkı şiddete davet etmek değildir' - KAHRAMANMARAŞ Haberi
Ünal: "İfade özgürlüğü, halkı şiddete davet etmek değildir" - KAHRAMANMARAŞ - "Yerel Medya Buluşmaları" programı - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın gelişi ve programa katılanlarla tokalaşma - Programa katılanlardan görüntüler - Ünal'ın konuşması - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal: (1) - "İfade özgürlüğü, halkı sokağa çağırmak, halkı şiddete davet etmek değildir. İfade özgürlüğü, bir terör örgütünün propagandasını yapmak değildir" - "Adam yakalanıyor, muayenede parmaklarında barut izine rastlanıyor. Adam terör örgütü üyesi. Dünyaya bu adamı gazeteci diye sattılar, belgeleri vermemize rağmen" - "Biz HDP'ye 'demokratik siyasetten yana ol, terörle arana mesafe koy, Kandil'den talimat alma' dedik. Keşke siyaset kurumuna inandığı için, siyaset kurumunun sorun çözeceğine inandığı için kendilerine oy veren insanların iradelerine teslim olsalardı, Kandil'e teslim olmak yerine"KAHRAMANMARAŞ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "İfade özgürlüğü, halkı sokağa çağırmak, halkı şiddete davet etmek değildir. İfade özgürlüğü, bir terör örgütünün propagandasını yapmak değildir." dedi. Mahir Ünal, Başbakanlık Basın - Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce (BYGEM) Kahramanmaraş 'ta bir otelde düzenlenen "Yerel Medya Buluşmaları" programında, basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı."Türkiye'de basın ve ifade özgürlüğüne" ilişkin bir soru üzerine Ünal, "Temel bir haktır ama bu hak organize bir terör örgütünün propagandasını yapmak için kullanılamaz. Bu hak şiddeti teşvik için kullanılamaz. Bu hak insanları isyana, sokağa, otoriteye karşı gelmeye, halkın kin ve nefret temelinde kışkırtmaya dönük kullanılamaz, dünyanın hiçbir yerinde kullanılamaz. İfade özgürlüğü, halkı sokağa çağırmak, halkı şiddete davet etmek değildir. İfade özgürlüğü bir terör örgütünün propagandasını yapmak değildir." ifadesini kullandı. - "Toplumsal talepler konusunda son derece hassasız"Türkiye terörle mücadele ederken, birilerinin de teröre ve teröriste açıktan destek verdiğine dikkati çeken Ünal, "Birileri 'Temmuz çok sıcak geçecek' diyecek. Birileri darbeyle tehdit edecek, birileri bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edecek... Adam yakalanıyor, muayenede parmaklarında barut izine rastlanıyor. Adam terör örgütü üyesi. Dünyaya bu adamı gazeteci diye sattılar, belgeleri vermemize rağmen." diye konuştu. İfade özgürlüğü konusunda son derece hassas olduklarını çünkü ifade özgürlüğü mücadelesi vererek iktidara geldiklerini dile getiren Ünal, şunları kaydetti:"Biz toplumsal talepler konusunda son derece hassasız. AK Parti'nin doğum sebebi özgürlüklerdir. AK Parti'nin doğum sebebi bu ülkedeki baskılar, yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklardır. Bu millet AK Parti'ye neden görev verdi? AK Parti'yi yasakları, yoksulluğu, yolsuzluğu ortadan kaldırsın diye görev verdi. 16 yıldan beri her seçimde bu millet AK Parti'yi niye onaylıyor? Çünkü AK Parti gerektiği gibi yasaklarla, yoksullukla, yolsuzlukla mücadele etti. Bizim hiçbir şekilde özgürlükleri kısıtlamamız söz konusu olamaz. Sonuna kadar basın özgürlüğünden yanayız ama hiç kimse basın özgürlüğünü bir şiddet grubunun, silahın, anti demokratik siyasetin aracı haline getiremez." - "Terör örgütüne müzahir davranışta bulundular"Ünal, HDP'nin açıklamalarını eleştirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:"Biz HDP'ye 'demokratik siyasetten yana ol, terörle arana mesafe koy, Kandil'den talimat alma' dedik. Keşke siyaset kurumuna inandığı için, siyaset kurumunun sorun çözeceğine inandığı için kendilerine oy veren insanların iradelerine teslim olsalardı, Kandil'e teslim olmak yerine. Seni seçen sana oy veren insanlar, siyaset kurumu sorunlarımı çözsün diye sana oy verdi. 'Güvende olayım' diye oy verdi. Ama ortaya çıktılar 'Apo'nun heykelini dikeceğiz'... PKK'ya övgüler, silaha övgüler... 'PKK sizi tükrüğünde boğar'dan tutun da her türlü terör örgütüne müzahir davranışta bulundular."(Sürecek)