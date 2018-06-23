Ünal: 'Demirtaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı yapacağını söyleyen bir akıl terörle mücadele eder mi'' - KAHRAMANMARAŞ
Ünal: "Demirtaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı yapacağını söyleyen bir akıl terörle mücadele eder mi'' - KAHRAMANMARAŞ - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal’ın sanayi esnafını ziyareti - Ünal, Tarihi Kapalı çarşı esnaflarını ve Bakırcılar Çarşısı esnaflarını ziyareti - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın konuşması"Ülkenin terörle mücadelesini zaafa uğratmak istiyor" - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal: - "Geçen gün televizyonda terör örgütü elebaşısından biri 'HDP'ye oy verin' diyor. Niye HDP'ye oy verin diyor? O dağda meclise kendi siyasi uzantılarını gönderip bu ülkenin terörle mücadelesini zaafa uğratmak istiyor. Buna müsade edermiyiz? Etmeyiz"KAHRAMANMARAŞ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Geçen gün televizyonda terör örgütü elebaşısından biri 'HDP'ye oy verin' diyor. Niye HDP'ye oy verin diyor? O dağda meclise kendi siyasi uzantılarını gönderip bu ülkenin terörle mücadelesini zaafa uğratmak istiyor. Buna müsade edermiyiz? Etmeyiz." dedi. Ünal, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Selçuk Sitesinde kuyumcuları ziyaretinde, 16 yıllık birikim ve tecrübeyle liderleri Recep Tayyip Erdoğan'la yol yürüdüklerini söyledi.
CHP ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştiren Ünal, "HDP meclise girsin", "Ben cumhurbaşkanı seçilirsem Demirtaş'ı cumhurbaşkanı yardımcısı yapacağım" denildiğini ifade eden Ünal, HDP'nin girdiği meclisten terörle mücadele kararlılığı çıkmayacağını belirtti. "Selahattin Demirtaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı yapacağını söyleyen bir akıl terörle mücadele eder mi?" diye soran Ünal, "Peki bunlar milletin yanında mı milletin karşısında mı? Bu HDP ve Selahattin Demiraş'ın Kandil'den talimat aldığını biliyor muyuz? Kendisi söylüyor. Geçen gün televizyonda terör örgütü elebaşısından biri 'HDP'ye oy verin' diyor. Niye HDP'ye oy verin diyor? O dağda meclise kendi siyasi uzantılarını gönderip bu ülkenin terörle mücadelesini zaafa uğratmak istiyor. Buna müsade edermiyiz? Etmeyiz." diye konuştu. Sanayi ziyaretinde bir esnafın 'İnce iple kuyuya inilmez" dediğini aktaran Ünal, bu milletin kimin ipinin sağlam olduğunu, kimin ipini tutacağını çok iyi bildiğini söyledi.
- "İktidara geldik 16 yılda hep beraber dirildik"Şimdi CHP'nin "Siz hep eski diyorsunuz da biz hiç iktidar olmadık ki" dediğini aktaran Ünal, şöyle konuştu:"CHP'nin iktidar olmasına gerek bulunmadığını belirterek, "Çünkü orada hep sen oturuyordun. Darbe olur arkasından CHP çıkar, 'Ordu görev' pankartı arkasından CHP çıkar. Üniversite hocaları cübbelerini giyer sokağa çıkarlar arkasından CHP çıkar. Cumhuriyet mitingi, kapatma davası. Şimdi bu iki direksiyonlu vesayet düzeni gidiyor. Eski arabayı atıyoruz. Şimdi 25 Haziran günü 2018 model bir arabamız oluyor. Önce yasaklara direndik, önce baskılara direndik, iktidara geldik 16 yılda hep beraber dirildik. Şimdi Türkiye şahlanacak ve yükselecek. Bundan emin olun." diye konuştu. Ünal, 24 Haziran'da güçlü bir şekilde yeni hükümet sistemine, Cumhurbaşkanına ve AK Parti'ye 'evet' mührüyle "durmak yok yola devam" diyeceklerini ifade etti. Mahir Ünal, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ile Küçük Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti.Selçuk Sitesi ve çevresindeki esnafları ziyaret eden Ünal, tarihi Kapalı Çarşı içinde bakırcılar bölümündeki esnaflarla sohbet etti, bakır kap kalayan ve çelik çaydanlık tamiri yapan ustaları izledi.Esnafların " Kahramanmaraş seninle gurur duyuyor" sloganıyla karşıladığı Ünal, bir iş yerinde tezgahın başına geçip eline aldığı çekiçle bakır leğene şekil verdi.