Ünal: 'Anadolu Ajansının hedefe konularak tehdit edilmesi kabul edilebilir bir şey değil' - ANKARA
Ünal: "Anadolu Ajansının hedefe konularak tehdit edilmesi kabul edilebilir bir şey değil" - ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın açıklamasıANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, açıklamalarda bulundu. (2)AK Parti Sözcüsü Ünal: "Özellikle Anadolu Ajansının, milli ajansımızın hedefe konularak tehdit edilmesi kabul edilebilir bir şey değil."AK Parti Sözcüsü Ünal: "Yüksek Seçim Kurulu, Anadolu Ajansı gibi devletin kurumları üzerinden oluşturulan ağır tahrik, kabul edilebilir bir şey değil"