Ünal: 'Afrika Siyasi Partiler Konseyi üyeliği için gerekli iş ve işlemlerin yapılmasına karar vermiş bulunuyoruz' - ANKARA
Ünal: "Afrika Siyasi Partiler Konseyi üyeliği için gerekli iş ve işlemlerin yapılmasına karar vermiş bulunuyoruz" - ANKARA - AK Parti MKYK - AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın konuşmasıANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Merkez Yürütme Kurulu toplantısı devam ettiği sırada, parti genel merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu . - AK Parti Sözcüsü Ünal: "AK Parti olarak 48 Afrika ülkesinden 82 farklı siyasi partiyi bir araya getiren Afrika Siyasi Partiler Konseyi üyeliği için gerekli iş ve işlemlerin yapılmasına karar vermiş bulunuyoruz."