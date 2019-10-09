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09 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Ülkü Ocakları'ndan Mehmetçiğe kurban

Ülkü Ocakları'ndan Mehmetçiğe kurban

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı konuşma

Ülkücüler Ülkücü Kurban Kesimi Sınır Ötesi Allah 

-Genel detay

( ANKARA )- Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş:- “Barış Pınarı Harekâtı kapsamında sınır ötesine hareket eden ordumuza muzafferiyetler, muvaffakiyetler diliyoruz” ANKARA

- Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, “Barış Pınarı Harekâtı kapsamında sınır ötesine hareket eden ordumuza muzafferiyetler, muvaffakiyetler diliyoruz. Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin talimatları ile 9 adet koçu koç yiğitlerimize kurban ediyoruz” dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatıyla Ülkü Ocakları, Barış Pınarı Harekatı kapsamında sınır ötesinde operasyon düzenleyen Mehmetçikler için kurban kesti. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi'ndeki kurban kesiminde Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, Genel Merkez yöneticileri ve ülkücüler hazır bulundu. Kur'an tilavetiyle başlayan programda konuşan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, “Barış Pınarı Harekâtı kapsamında sınır ötesine hareket eden ordumuza muzafferiyetler, muvaffakiyetler diliyoruz. Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin talimatları ile 9 adet koçu koç yiğitlerimize kurban ediyoruz. İnşallah hayırlısı ile gidip gelmeyi Allah nasip etsin. Şairin ifadesiyle, ‘Sevinin Mehmedim, başlar yüksekte! Ölsek de sevinin, eve dönsek de! Sanma bu tekerlek kalır tümsekte, yarın, elbet bizim, elbet bizimdir! Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir’. Ordumuza muvaffakiyetler diliyoruz" dedi.

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