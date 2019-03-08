Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: 'Urfa bugün meydanlara sığmıyor' - ŞANLIURFA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: "Urfa bugün meydanlara sığmıyor" - ŞANLIURFA - Eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın konuşmasından detay görüntü - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam'ın konuşmasından detay görüntü - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: - "Urfa bugün meydanlara sığmıyor"ŞANLIURFA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, şehir merkezindeki miting alanında halka hitap etti.
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