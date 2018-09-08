Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: 'Balıkçılarımıza Rahat, Güvenli Barınma İmkanı Sağlayacağız' - ARTVİN
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: "Balıkçılarımıza Rahat, Güvenli Barınma İmkanı Sağlayacağız" - ARTVİN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın Hopa Balıkçı Barınağı'na gelişi - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın vatandaşlarla sohbet etmesi - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın açıklaması"Balıkçılarımıza rahat, güvenli barınma imkanı sağlayacağız" - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan: - "Karadeniz'in tüm balıkçıları, balıkçılık mevsiminin son zamanında bu bölgede yoğunlaşıyor. Hopa'ya, ülkemizin en büyük balıkçı barınaklarından birini inşa ediyoruz" - "90 balıkçımızın gelip konaklayabileceği, barınabileceği balıkçı barınağı burası. Bu yılın sonunda burayı hizmete açıp balıkçılarımıza daha rahat, konforlu, güvenli bir barınma imkanı sağlayacağız"ARTVİN (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Karadeniz'in tüm balıkçıları, balıkçılık mevsiminin son zamanında bu bölgede yoğunlaşıyor. Hopa'ya, ülkemizin en büyük balıkçı barınaklarından birini inşa ediyoruz." dedi. Hopa ilçesinde inşası devam eden Hopa Balıkçı Barınağı'nda incelemelerde bulunan Turhan, burada ilgililerle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.Turhan, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Hopa - Borçka bölünmüş yol ve Hopa Balıkçı Barınağı'nın yapımına devam edildiğini belirterek, "Çalışmalarda önemli bir aşama kaydedilmiş durumda. Bu yılın sonuna doğru Hopa ile Borçka Tüneli arasındaki kesimi bölünmüş yol olarak hizmete açabilmek için gerekli çalışmaları tamamlayabileceğimizi arkadaşlarımız ifade ettiler. Biz de gerekli destekleri vereceğiz, Sahil Yolu ile Borçka Tüneli arasındaki kesimi bölünmüş yol olarak hizmete açmak için çalışmalar tamamlanmış olacak." diye konuştu. Hopa Balıkçı Barınağı'nda da çalışmaların sonlanma aşamasına geldiğini vurgulayan Turhan, şunları söyledi:"Hopa Balıkçı Barınağı Doğu Karadeniz'in en büyük balıkçı barınaklarından biri çünkü arkadaşların verdiği bilgiye göre, balık mevsiminin son dönemi bu bölgede yaşanıyor. Karadeniz'in tüm balıkçıları, balıkçılık mevsiminin son zamanında bu bölgede yoğunlaşıyor. Hopa'ya, ülkemizin en büyük balıkçı barınaklarından birini inşa ediyoruz. 90 balıkçımızın gelip konaklayabileceği, barınabileceği balıkçı barınağı burası. Bu yılın sonunda burayı hizmete açıp balıkçılarımıza daha rahat, konforlu, güvenli bir barınma imkanı sağlayacağız. Aynı zamanda da insanlarımıza daha ucuz balık yedirme fırsatını yakalamış olacağız. Yaptığımız çalışmaların Artvin imiz'e, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum." Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe'ye makamında ziyarette bulunan Turhan, Hopa Tüneli ile aynı bölgedeki yol çalışmalarını inceledi, işçilerle sohbet etti.