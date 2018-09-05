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05 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan: ' Türkiye, yeni düzen içinde kendini çok daha güçlü şekilde konumlandırmaktadır'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan: ' Türkiye, yeni düzen içinde kendini çok daha güçlü şekilde konumlandırmaktadır'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın açıklamaları

( ANKARA ) Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan: " Türkiye, yeni düzen içinde kendini çok daha güçlü şekilde konumlandırmaktadır"-Bakan Turan: " Türkiye özellikle Orta Asya'daki, Ortadoğu'daki, Balkanlardaki, Kafkaslardaki komşularıyla bir olmalı"-"Kardeşliğimizin daha da anlamlı hale gelmesi için çok iyi ulaşım ve iletişim ağlarıyla birbirimize bağlanmamız gerekiyor"-"Bölgenin en önemli ve büyük havalimanı olacak 3. Havalimanı'da Türk dünyasını birleştirmekle kalmayacak, gelecek kuşaklara ulaşacak önemli bir mimari eser olacaktır"-"Türk dünyasını birleştirecek olan demir İpek yolunun en önemli koridorlarından olan Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattını hizmete açtık" ANKARA

Toplantı Mimari 


- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, DSİ Ankara Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesisleri'nde, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Genişletilmiş Danışma Kurulu toplantısına katıldı
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