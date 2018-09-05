Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan: ' Türkiye, yeni düzen içinde kendini çok daha güçlü şekilde konumlandırmaktadır'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın açıklamaları
( ANKARA ) Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan: " Türkiye, yeni düzen içinde kendini çok daha güçlü şekilde konumlandırmaktadır"-Bakan Turan: " Türkiye özellikle Orta Asya'daki, Ortadoğu'daki, Balkanlardaki, Kafkaslardaki komşularıyla bir olmalı"-"Kardeşliğimizin daha da anlamlı hale gelmesi için çok iyi ulaşım ve iletişim ağlarıyla birbirimize bağlanmamız gerekiyor"-"Bölgenin en önemli ve büyük havalimanı olacak 3. Havalimanı'da Türk dünyasını birleştirmekle kalmayacak, gelecek kuşaklara ulaşacak önemli bir mimari eser olacaktır"-"Türk dünyasını birleştirecek olan demir İpek yolunun en önemli koridorlarından olan Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattını hizmete açtık" ANKARA