Ulaştırma Bakanı Turhan: 'Bilişim artık hayatımızın tam merkezinde. Artık kimse için lüks değil olmazsa olmaz bir ihtiyaç'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın açıklamaları
( ANKARA ) Ulaştırma Bakanı Turhan: "Bilişim artık hayatımızın tam merkezinde. Artık kimse için lüks değil olmazsa olmaz bir ihtiyaç"Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan:- "Fiber abone sayısını 10 milyona çıkarmayı hedefledik"- "5G için çalışmalarımız devam ediyor" ANKARA
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