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28 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Ulaştırma Bakanı Turhan: 'Bilişim artık hayatımızın tam merkezinde. Artık kimse için lüks değil olmazsa olmaz bir ihtiyaç'

Ulaştırma Bakanı Turhan: 'Bilişim artık hayatımızın tam merkezinde. Artık kimse için lüks değil olmazsa olmaz bir ihtiyaç'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın açıklamaları

( ANKARA ) Ulaştırma Bakanı Turhan: "Bilişim artık hayatımızın tam merkezinde. Artık kimse için lüks değil olmazsa olmaz bir ihtiyaç"Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan:- "Fiber abone sayısını 10 milyona çıkarmayı hedefledik"- "5G için çalışmalarımız devam ediyor" ANKARA

Lyon 


- Ulaştırma Bakanı Turhan, Microsoft Türkiye'nin iftar programı öncesinde konuştu.

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