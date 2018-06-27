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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Ukrayna Reform Konferansı başladı - KOPENHAG

Ukrayna Reform Konferansı başladı - KOPENHAG

- Bakan Çavuşoğlu aile fotoğrafı detaylar - Bakan Çavuşoğlu'nun aile fotoğrafında yerdeki Türk bayrağını alıp cebine koyması - Ukrayna Reform Konferansından detaylar Kopenhag'da Ukrayna Reform Konferansı - Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temsil ettiği konferans Danimarka 'nın başkenti Kopenhag'da başladıKOPENHAG (AA) - Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temsil ettiği, Danimarka ve Ukrayna'nın ev sahipliğinde düzenlenen Ukrayna Reform Konferansı, Kopenhag'da başladı.
Danimarka ve Ukrayna'nın eş başkanlığını yürüttüğü konferansta Ukrayna delegasyonun başkanlığını Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman yapıyor. Danimarka Dışişleri Bakanlığının tarihi Eigtveds Pakhus yerleşkesinde yapılan konferansla, Ukrayna'nın 2014'ten bu yana reformlar üzerinde katettiği ilerlemenin gösterilmesi, Ukrayna hükümetinin 2017 - 2020 dönemine ilişkin Reform Hareket Planı ve Ukrayna'ya destek çerçevesinde uluslararası toplumun bir araya getirilmesi amaçlanıyor.Konferans kapsamında bakanlar düzeyindeki genel oturumların yanı sıra "iyi yönetişim" ve "ekonomik büyüme" olmak üzere söz konusu Reform Hareket Planı'nda anlaşmaya varılan öncelikli reform alanlarının her biri hakkında detaylı görüşmelerin yapılması planlanıyor.Toplantı öncesinde ortak basın toplantısında konuşan Danimarka Başbakanı Lars Lökke Rasmussen, Kırım'ın yasadışı ilhakını kabul etmediğini ve doğu Ukrayna'daki şiddeti kınadığını belirtti.
"Ukrayna yalnız değildir ve unutulmayacaktır." diyen Rasmussen, Ukraynalı mevkidaşının Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı konusundaki endişelerini anlayışla karşıladığını ifade etti.
Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman ise "Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı sadece Ukrayna'ya yönelik bir tehdit değildir. Aynı zamanda Avrupa demokrasileri aleyhinde kullanılacak yeni bir silahtır." değerlendirmesinde bulundu.Öte yandan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun da konferans vesilesiyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor.

Ekonomik Büyüme Basın Toplantısı Uluslararası Boru Hattı Doğalgaz Boru Hattı 

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