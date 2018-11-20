Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
''TÜRKPA’nın İlk On Yılı Ve Parlamentolar Arası İşbirliğinin Geleceği: İşbirliğine Yeni Yaklaşımlar'' konferansı - İZMİR Haberi

''TÜRKPA’nın İlk On Yılı Ve Parlamentolar Arası İşbirliğinin Geleceği: İşbirliğine Yeni Yaklaşımlar'' konferansı - İZMİR Haberi

- TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın gelişi - Salondaki katılımcılardan görüntüler - Sinevizyon gösterimi - Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Oktay Asadov’un konuşması - Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin’in konuşması - Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov’un konuşmasıİZMİR - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TÜRKPA 8. Genel Kurulu kapsamında düzenlenen ''TÜRKPA’nın İlk On Yılı Ve Parlamentolar Arası İşbirliğinin Geleceği: İşbirliğine Yeni Yaklaşımlar'' başlıklı konferansa katıldı.

Beko Konferans 

İlgili Foto Galeriler
Galatasaray MP 92-81 Beşiktaş MilangazGalatasaray MP 92-81 Beşiktaş Milangaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul etti
CHP Rize'de Andımız'ı OkuyamadıCHP Rize'de Andımız'ı Okuyamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'daCumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
Fotoğraflarla AK Parti KongresiFotoğraflarla AK Parti Kongresi
AK Parti 6. Olağan KongresiAK Parti 6. Olağan Kongresi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı