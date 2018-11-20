''TÜRKPA’nın İlk On Yılı Ve Parlamentolar Arası İşbirliğinin Geleceği: İşbirliğine Yeni Yaklaşımlar'' konferansı - İZMİR Haberi
- TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın gelişi - Salondaki katılımcılardan görüntüler - Sinevizyon gösterimi - Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Oktay Asadov’un konuşması - Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin’in konuşması - Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov’un konuşmasıİZMİR - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TÜRKPA 8. Genel Kurulu kapsamında düzenlenen ''TÜRKPA’nın İlk On Yılı Ve Parlamentolar Arası İşbirliğinin Geleceği: İşbirliğine Yeni Yaklaşımlar'' başlıklı konferansa katıldı.