"Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz" - MALATYA - AK Parti Malatya İl Başkanlığı - Kutlamalardan detaylar - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin konuşmasıMALATYA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Yeni bir Türkiye inşa edeceğiz. Daha fazla demokrasi, daha fazla hukukun egemen olduğu, oyunların bozulduğu bir Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz." dedi. Tüfenkci, AK Parti İl Başkanlığı önünde düzenlenen kutlama programında yaptığı konuşmada, Malatya lıların kendilerine büyük destek verdiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı başkan yaptığını belirtti. TBMM'de yeni bir döneme imza attıklarını anlatan Tüfenkci, "Anadolu iktidar yaptı, Malatya sessiz devrim yaptı. Bu devrim, bu başarı sizlerin başarısı ve bu çalışma teşkilatın ve Malatya 'nın başarısı." diye konuştu. Bakan Tüfenkci, aldıkları dualarla yollarına devam edeceklerini vurgulayarak, "Bu dua ile Türkiye inşallah bölgesinde ve dünyada lider olacak. Bunu da Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağız. Yeni bir Türkiye inşa edeceğiz. Daha fazla demokrasi, daha fazla hukukun egemen olduğu, oyunların bozulduğu bir Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz." ifadesini kullandı. - "Bu mesele memleket meselesi"Seçimde emeği geçenlere teşekkür eden Tüfenkci, şunları söyledi:"Onlar biliyorlar ki bu mesele memleket meselesi. Bu seçim sıradan bir seçim değildi, bu seçim yeni bir Türkiye'nin habercisiydi ve Allah'a hamdolsun sizler yüzde 70 oranında destek vererek bizleri hem Meclis'e taşıdınız hem de Cumhurbaşkanımızı Cumhur İttifakı'nın başkanı yaptınız, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk başkanı yaptınız. Onun için de her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum."Programda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ile resmi olmayan sonuçlara göre, milletvekilli seçilen Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı da teşekkür konuşması yaptı.