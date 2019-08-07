Türkiye Uzay Ajansı ile Ukrayna Uzay Devlet Ajansı arasında işbirliği anlaşması imzalandı - ANKARA
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in gelişi - Türkiye Uzay Ajansı ile Ukrayna Devlet Uzay arasında işbirliği anlaşması - Anlaşmanın imzalanmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile başbaşa görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Ortak basın toplantısı öncesi Türkiye Uzay Ajansı ile Ukrayna Uzay Devlet Ajansı arasında işbirliği anlaşması imzalandı.
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