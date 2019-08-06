Türkiye-Tacikistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu 10. Dönem Toplantısı (1) - ANKARA
Türkiye - Tacikistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu toplantısından detay - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması - Tacikistan Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Nematullo Hikmatullozoda'nın konuşmasıANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tacikistan Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Nematullo Hikmatullozoda eş başkanlığında Türkiye - Tacikistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 10. Dönem Toplantısı yapıldı. (1)
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım