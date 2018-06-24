Türkiye sandık başında - ÇANAKKALE

- AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın oy kullanma görüntüleri - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın açıklamasıTürkiye sandık başında - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, memleketi Çanakkale 'nin Lapseki ilçesinde oyunu kullandıÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, memleketi Çanakkale 'nin Lapseki ilçesinde oyunu kullandı.Turan, oy kullanacağı Hüseyin Akif Terzioğlu Anadolu Lisesine eşi Kevser, çocukları Ömer, Kerem ve Ali Asaf ile geldi.Burada vatandaşlarla sohbet eden, sandık görevlilerine kolay gelsin dileğinde bulunan Turan, oyunu 1002 numaralı sandıkta kullandı.Turan, okulun önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de 1950'den bu yana çok partili hayatın, demokratik kültürün gelişmiş örnekleriyle dolu olduğunu söyledi.
Son 60 - 70 yıldır yapılan çok partili seçimlerde, Türkiye'deki açık, şeffaf, demokratik usule uygun seçim sandığının tüm dünyaya örnek olduğunu anlatan Turan, "Her ne kadar zaman zaman değişik manipüleler, değişik iddialar olsa da toplumumuzun tüm kesimleri, seçimlere sahip çıktı." dedi. Bu sabah itibariyle tüm Çanakkale 'yi köylerini ve ilçelerini takip ettiklerini ifade eden Turan, şöyle devam etti:"1 devlet görevlileri tarafından, 2 her partinin sandık görevlileri tarafından oluşturulan kurullarla sağlıklı bir seçim dönemi oluşturulmuş oldu. Bir daha söylüyorum çok erken dönem de tüm partilerin temsilcileri ve devlet memurları nezdinde tüm Çanakkale 'miz sandıklarında sandık kurulları oluşturulmuş oldu. Yani seçimler Anayasa'nın ve ilgili yasaların ön gördüğü şekilde çok şeffaf, demokratik ve usule uygun şekilde devam ediyor. Asla bir yanlış söz konusu olmayacak. Yanlış yapan varsa da mutlaka bedelini en ağır şekilde ödeyecek. Çünkü bu konuda yanlış yapanlara çok ağır cezalar ve yaptırımlar geldi biliyorsunuz. Ben böyle bir ihtimal ön görmüyorum, çünkü her parti sandığa sahip çıkıyor. Bizler başta olmak üzere her parti sandığa sahip çıkıyor. Muhalefetin, küçük partilerin, büyük partilerin hepsinin sandıkta temsilcileri var. Bu temsilciler sayesinde sayımlardan sonra ortak zabıtlar tutulacak. Bu zabıtlar ilde birleştirilecek, Ankara’ya gönderilecek. Dolayısıyla bir farklı sonuç, bir farklı ihtimal asla söz konusu değil. Şimdi söz sahibi millet. Millet ne derse o olacak. Kim kazanır kim kaybeder o başka bir soru. Ama milletin dediğine baş tacı demek mızmız yapmadan, mazeret üretmeden, ithamda bulunmadan Türk demokrasisine katkı sağlamak hepimizin görevi. En iyi kararı halkımız verecektir."