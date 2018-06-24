Türkiye sandık başında - Bebeğini sandık görevlisine emanet etti - MUĞLA
- Oy kullanan vatandaşlardan görüntü - Yaşlı vatandaşların oy kullanması - Çocuklarıyla oy kullanmaya gelen vatandaşlar - Bir vatandaşın bebeğini sandık görevlisine emanet etmesi - Detay görüntülerTürkiye sandık başında - Bebeğini sandık görevlisine emanet ettiMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi için sandık başına gitti. Bazı vatandaşlar oy kullanma işlemi sırasında çocuklarını sandık görevlilerine emanet etti.