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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Türkiye sandık başında - AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş oyunu kullandı - KAYSERİ

Türkiye sandık başında - AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş oyunu kullandı - KAYSERİ

- AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın oy kullanması - Mustafa Elitaş'ın konuşması - Kayseri Valisi Süleyman Kamçı'nın oy kullanmasıTürkiye sandık başında - AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, oyunu Kayseri 'de kullandıKAYSERİ (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Seçimi için oyunu Kayseri 'de kullandı.TED Koleji İlkokulundaki 2099 numaralı sandıkta oyunu kullanan Elitaş, sandık görevlilerine kolaylıklar diledi.Oy kullanan vatandaşları da selamlayan Elitaş, sonuçların ülke için hayırlı olmasını istedi.Gazetecilere çıkışta açıklamalarda bulunan Elitaş, bir aydan fazla süredir sahalarda olduklarını bildirdi.Elitaş, 16 Nisan referandumunda muhalefet partilerinin kendilerini yeni sistemden dolayı eleştirdiklerini aktararak, propaganda boyunca ise siyasi partilerin buna hiç değinmediklerine dikkati çekti.Elitaş, Türkiye için yarından itibaren daha aktif, daha enerjik, hedeflerine daha hızlı ulaşabilen millet adına denetimin güçlü bir şekilde yapıldığı iyi bir sonuç çıkacağına inandıklarını aktardı.Seçimdeki sayım işleminde görevlilerin gerekli hassasiyeti göstereceklerine inandığını vurgulayan Elitaş, "Oylar sayılırken birbirimizin emeğine, gayretine, saygı göstererek sağlıklı bir sayım yapılmasını diliyorum." dedi.
Kayseri Valisi Süleyman Kamçı da Refika Küçükçalık Ortaokulnda eşi Ayşe Kamçı ile oyunu kullandı.Vali Kamçı, kent genelinde huzurlu bir ortamda oy kullanma işlemlerinin sürdüğünü kaydetti.

Siyasi Partiler Propaganda Siyasi Parti Muhalefet Partileri Referandum 

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