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31 Ocak 2017 Salı günü yayınlandı
Türkiye'nin konuştuğu vekile Beyaz Haber ulaştı
1 milyon 200 bin liralık haberleşme faturasıyla Türkiye'yi şok eden CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in 2017 faturası şimdiden 700 bin liraya ulaştı.
Dudak uçuklatan faturalarla CHP'li vekil millete yük olunca Meclis Divanı olağanüstü toplantı kararı aldı.
Beyaz Haber ekibi de CHP'li Elif Doğan Türkmen'e telefonla ulaşmaya çalıştı fakat telefonla 1 milyon liralık görüşme yapan Türkmen gazetecilere konuşmadı...