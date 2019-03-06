'Türkiye'nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde' Programı - Poyraz - ANKARA Haberi
"Türkiye'nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde" Programı - Poyraz - ANKARA - "Türkiye'nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde" Programı - Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye'nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde" programında konuştu.
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