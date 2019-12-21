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21 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Türkiye Libya arasında imzalanan Güvenlik ve Askeri İşbirliği mutabakat muhtırası kabul edildi

Türkiye Libya arasında imzalanan Güvenlik ve Askeri İşbirliği mutabakat muhtırası kabul edildi

Oylama

Askeri Eğitim Çekim Tatbikat Milletvekili 

-Genel detay

( ANKARA ) ANKARA

- Türkiye Libya arasındaki muhtıra TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. . TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamada 395 milletvekili oy kullandı. 269 kabul oyuna karşılık 125 red oyu kullanıldı. Bir çekimser oy bulunuyor. Türk askeri Libya’da güvenlik ve askeri eğitim verebilecek. Tatbikat/eğitimlere veya ortak tatbikatlara katılabilecekler. Terörizm mücadele konusunda işbirliği yapabilecekler.
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