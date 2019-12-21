Türkiye Libya arasında imzalanan Güvenlik ve Askeri İşbirliği mutabakat muhtırası kabul edildi

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( ANKARA ) ANKARA



- Türkiye Libya arasındaki muhtıra TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. . TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamada 395 milletvekili oy kullandı. 269 kabul oyuna karşılık 125 red oyu kullanıldı. Bir çekimser oy bulunuyor. Türk askeri Libya’da güvenlik ve askeri eğitim verebilecek. Tatbikat/eğitimlere veya ortak tatbikatlara katılabilecekler. Terörizm mücadele konusunda işbirliği yapabilecekler.



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