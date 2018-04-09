Türkiye-Kırgızistan arasında ikili anlaşmalar imzalandı - ANKARA
- Türkiye adına Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın anlaşmayı imzalaması - Türkiye adına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın anlaşmayı imzalaması - Türkiye adına Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin anlaşmayı imzalaması - Türkiye adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun anlaşmayı imzalaması - Türkiye adına Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun anlaşmayı imzalamasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov nezaretinde iki ülke arasında anlaşmalar imzalandı.