Türkiye-İran arasında iş birliği anlaşmaları imzalandı - ANKARA Haberi
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin gelişi - İmzaların atılması - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in imza atması - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in imza atmasıANKARA - Türkiye - İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 5. Toplantısı'nda mutabık kalınan konular imza altına alındı.Erdoğan ve Ruhani'nin huzurunda, iki ülke arasında varılan mutabakatlar imza altına alındı.İki ülke arasında, sağlık ve tıp alanında iş birliği anlaşması ile medya ve iletişim alanlarında iş birliği anlaşmaları imzalandı.