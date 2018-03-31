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31 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Savunma Bakanları yaylada buluştu Haberi

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Savunma Bakanları yaylada buluştu Haberi

bakanların yaylayı gezmesi

Basın Toplantısı Toplantı 

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-Toplantıya geçilmesi
-Kısa konuşma
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( GİRESUN )- Giresun'un Dereli ilçesi Kümbet Yaylası'nda gerçekleşen zirveye aynı zamanda Giresun Milletvekili olan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ev sahipliği yapıyor GİRESUN

- Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Savunma Bakanları Üçlü Zirvesi bugün Giresun'un Dereli ilçesi Kümbet Yaylası'nda başladı.
Koçkayası mevkiindeki otelde gerçekleşen zirveye aynı zamanda Giresun Milletvekili olan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ev sahipliği yaparken, konuk Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzoria zirve öncesi yaylayı gezdi. Yaylaya ve doğaya hayran kalan konuk bakanlar, yetkililerden bilgi aldı. Gezintinin ardından gerçekleşen 3'lü zirvenin açılışında konuşan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli "Sizi burada seçim bölgemde ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. 3 ülkenin savunma bakanları toplantısını burada düzenlemekten mutluyum" diyerek konuk bakanlara teşekkür etti. Toplantı basına kapalı olarak başlarken, savunma alanında işbirliği mutabakatı konularının konuşulacağı toplantının ardından Savunma Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırası'nın imzalanması ve bir basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor.
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