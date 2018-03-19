'Türkiye-Avrupa Birliği Dijital Gelecek Forumu' - MERSİN
"Türkiye - Avrupa Birliği Dijital Gelecek Forumu" - MERSİN - Salondan ve katılımcılardan detaylar - Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'in konuşması - MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut'un konuşması"Türkiye - Avrupa Birliği Dijital Gelecek Forumu" - AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger: - "Dijital devrimin coğrafi sınırları, mesafeleri ortadan kaldırdığını ve dünyanın her yerinde gerçekten çok büyük etkisi olduğunu görüyoruz" - "Türkiye pek çok alanda AB'nin çok önemli ortağı konumunda"MERSİN (AA) - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, "Dijital devrimin coğrafi sınırları, mesafeleri ortadan kaldırdığını ve dünyanın her yerinde gerçekten çok büyük etkisi olduğunu görüyoruz." dedi. Berger, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile Mersin AB Bilgi Merkezinin Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde ortaklaşa düzenlediği "Türkiye - Avrupa Birliği Dijital Gelecek Forumu"nda yaptığı konuşmada, etkinliğe katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. İngilizce konuştuğu için konferansa katılan öğrencilerden özür dileyen Berger, "Umut ediyorum ki bir gün insan çevirmenler yerine evrensel olarak çeviri yapacak olan makineler çalışıyor olacak. Ama kimsenin de işini elinden almak istemiyorum." ifadesini kullandı.Dijital teknolojiler, fikirler ve inovasyonun yaşamların ayrılmaz parçası olduğunu aktaran Berger, şöyle konuştu:"Şu anda ekonomilerimiz ve aynı zamanda toplumlarımız gerçekten büyük bir değişikliklerden geçmekte. Özellikle dijital devrimin coğrafi sınırları, mesafeleri ortadan kaldırdığını ve dünyanın her yerinde gerçekten çok büyük etkisi olduğunu görüyoruz. Size sadece şöyle bir rakam vereyim. 1995 yılında dünya nüfusunun yalnızca yüzde 4'ü ağlara bağlantılıydı. Şimdi bu 40'a ulaşmış durumda. Ben 1985 yılında Suriye'de ilk diplomatik pozisyonumda bulunuyorken gazeteme olan aboneliğimi devam ettirebilmem için bankaya mektupla ödeme yapmam gerekiyordu. Ama bugün ben hem ödememi hem de gazetemi çevrim içi gerçekleştiriyorum. 1985'de hayal bile edilemeyecek şeyler gerçekleştiriliyor."Berger, bugün dijital yetenek ve yeterliliklerin, okuma yazma kadar temel yeterlilikler haline geldiğini vurguladı. - "Türkiye pek çok alanda AB'nin çok önemli ortağı konumunda"Türkiye'nin AB işletmeleri için çok büyük yatırım merkezi haline geldiğine değinen Berger, şu değerlendirmelerde bulundu:"Türkiye için AB en büyük ticaret ortağı konumunda. Fakat AB için Türkiye şu anda 5. en büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor. Türkiye, AB işletmeleri için gerçekten çok büyük yatırım merkezi haline gelmiş durumda. Türkiye'nin, AB'nin arz durumuna daha fazla entegrasyonu olduğunu görüyoruz. Özellikle bu otomobil ve tekstil sektöründe olduğunu görüyoruz. Bu da Türkiye'de istihdam yaratılmasına ve aynı zamanda ortalama ücretlerin yükselmesine katkıda bulunuyor. Ayrıca artan rekabet Türk ürünlerinin daha iyi bir kalite ve fiyat oranına sahip olmasını sağlıyor. Ticaretin ötesinde, Türkiye pek çok alanda AB'nin çok önemli ortağı konumunda. Örneğin son zamanlarda yaşadığımız göç olgusundan ve mültecilerden bahsetmemiz mümkün. Birlikte çalıştığımız alanlardan bir tanesi de eğitim alanı. Biz çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Tüm çocukların okula gittiğinden emin olmaya çalışıyoruz. Burs konusunda da onlara yardımcı oluyoruz." - "AB ve Türkiye konuşacak başka şeyler bulmak zorundadır"MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut da Türkiye ve AB arasındaki ilişkilerin medyaya daha çok siyasi seviyede yansıyan bir konu olduğunu bildirdi.Dünyanın Endüstri 4.0 gibi yeni üretim devrimine, hatta onun da ötesinde yeni bir yaşam devrimine adımlarını attığına işaret eden Aşut, şunları ifade etti:"Yani, dijitalleşme ile bu gün ülkelerin karşılıklı yaşadığı birçok sorunu, sınırları, Gümrük Birliğini, vizeleri, iş gücünü ve benzeri bir çok sorunu yakın gelecekte anlamsız kılacak bir devrimi dünya yaşarken, artık Avrupa Birliği ve Türkiye konuşacak başka şeyler bulmak zorundadır. Dijitalleşme yakın zamanda tüm dünyada siyasetçilerin gündelik siyasi argümanlarını anlamsız kılacaktır. Artık, sadece AB ve Türkiye değil, küresel anlamda tüm dünya, ortak geleceği bu temelde düşünmek zorundadır."Aşut, Türkiye'nin sınır güvenliğinin Avrupa'nın güvenliği olduğunu, Türkiye'nin teröre karşı yürüttüğü mücadelede Avrupa'nın gerçekçi, dostane ve teröre karşı net bir politika izlemesi gerektiğini sözlerine ekledi.Konuşmaların ardından katılımcılar panelde öğrenciler sorularını cevapladı.