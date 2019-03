Türkiye 2023 Eğitim Zirvesi başladı İzle

-Zirveden detaylar



( İSTANBUL )- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: “Aldığımız kararların hangi parametreleri ne şekilde etkileyeceği simülasyonunu yapmazsak, ürettiğimiz her çözüm ilerideki sorunumuz olacaktır’’- “Okullar arasındaki imkan ve öğrenme farklılıkları azalırsa sınavın baskısı azalacak” İSTANBUL



- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye 2023 Eğitim Zirvesi’nin açılışında konuştu.

Bakan Selçuk, “Eğitim sisteminde aldığımız kararların hangi parametreleri ne şekilde etkileyeceği simülasyonunu yapmazsak, hazırladığımız her çözüm ilerideki sorunumuz olacaktır’’ dedi.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı’nda düzenlenen Türkiye 2023 Eğitim Zirvesine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran’ın yanı sıra çok sayıda eğitimci katıldı.

Zirvenin açılışında konuşan Bakan Selçuk, “2023 Eğitim Vizyonunun da Cumhurbaşkanımızın ortaya koymak istediği şudur. Biz çok büyük bir matrisin üzerinde eğitim sistemini bütün alt sistemleriyle birlikte nasıl bir sinerji oluşturabileceği, her bir alt bileşenin birbiriyle iletişiminin ve etkileşiminin ne olduğu ve nasıl bir metotlar bütünlüğüne ihtiyacımız var. Asıl vermek istediğimiz bu. Biz eğitim sisteminde bir karar aldığımızda, bu kararın muhakkak bir suretle hangi parametreleri ne şekilde etkileyeceği simülasyonunu yapmak zorundayız. Bunu yapmadığımızda hazırladığımız her çözüm ilerideki sorunumuz olacaktır’’ ifadelerini kullandı. “Bu meseleyi ülke ödevi olarak görmeksizin eğitimin tabiatına hürmet etmemiz söz konusu olmayacak” Türkiye’nin milli bir mutabakata ihtiyacı olduğunu vurgulayan Bakan Selçuk, “Dünya tarihinde gördüğüm medeniyet çekirdeklerinin filizlendiği bütün hayat sistemlerinde bir mutabakat zemininin oluştuğunu görüyorum. Türkiye’de bir milli mutabakat olmaksızın, toplumun ortak paydasına dikkat çekmeksizin, bu meseleyi millet ödevi, bu meseleyi ülke ödevi olarak görmeksizin bizim eğitimin tabiatına hürmet etmemiz söz konusu olmayacak. Toplumumuzu çocuklarımızla buluşturamayacaksak neyle buluşturacağız sorusunu sıklıkla soruyoruz. Kendi çocuklarımızın, bu ülkenin, bu milletin, bu toprakların geleceği için bir mutabakata ihtiyacımız var. Bu mutabakat sağlandığında millet olma şuurunu güçlendirecektir’’ şeklinde konuştu.

“Sınavın adını, metodunu değiştirerek asla yol alamayız” Eğitim ve ekonomi arasındaki ilişkiye dikkat çeken Bakan Selçuk şunları söyledi: “Bizim ülkemizi bloke eden sınav sisteminin ana mekanizması şöyle çalışıyor. Okullar arasındaki imkan ve öğrenme farklılıkları yüksek olduğu için veliler ve çocuklar belirli okulları tercih ediyorlar. Eğer bu okullar arasındaki imkan ve öğrenme farklılıkları azalırsa okullar arasındaki tercihlerde bir sınırlama olduğunu göreceğiz ve sınavın baskısı azalacak. Biz bunu yapmadan sınavın adını değiştirerek, metodunu değiştirerek, sorusunu değiştirerek asla yol alamayız. Aksi takdirde bu bizi ekonomideki orta gelir tuzağıyla karşı karşıya bırakır. Orta gelir tuzağı demek, aslında orta eğitim tuzağı demektir. Eğitiminiz ortaysa ekonominiz orta olur. Eğer ekonomide bir şey yapacaksak muhakkak eğitimde bir şey yapmamız gerekir. Bunu yapabilmemiz için koşullarımız müsait.’’ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eğitimi milli bir dava olarak gördüğünü kaydeden Bakan Selçuk, “Bunlar için büyük bir liderlik lazım. Bütün ülke tarihlerine baktığımda eğitim ve ekonomide belirle mesafeler almış olan ülkelere baktığımızda bir liderlik görüyorum. Bu bir Bakanın ya da ekibin çözebileceği bir şey değil. Bizim büyük bir liderliğe ihtiyacımız var. Bu liderliğe baktığımızda bugün ki şartların buna müsait olduğunu görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın bu meseleyi ne kadar önemsediğini ve Türkiye’de milli bir dava olduğunu ve bu meselesin bir dünya davası olduğunu sıklıkla vurguladığını görüyoruz. Bu çerçevede 2023 Eğitim Vizyonunu her yerde paylaşmaya çalışıyorum. Bu liderliğin devamı süresince çok iyi adımlar atacağımıza inanıyorum’’ diye konuştu.