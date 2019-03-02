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02 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
'Türk ve Kürt kardeşliğinin önünde hiç kimse duramaz' - SİİRT

'Türk ve Kürt kardeşliğinin önünde hiç kimse duramaz' - SİİRT

"Türk ve Kürt kardeşliğinin önünde hiç kimse duramaz" - SİİRT - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin vatandaşla tokalaşması - Bakan Pakdemirli'nin seçim lokali ziyareti - Bakan Pakdemirli'nin konuşması, aşiret temsilcileriyle tokalaşması ve sohbet etmesi"Türk ve Kürt kardeşliğinin önünde hiç kimse duramaz" - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Artık bunu Türkiye'de herkes biliyor ki Türk ve Kürt kardeşliğinin önünde hiç kimse duramaz, hiçbir terör örgütü duramaz"SİİRT (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Artık bunu Türkiye'de herkes biliyor ki Türk ve Kürt kardeşliğinin önünde hiç kimse duramaz, hiçbir terör örgütü duramaz." dedi.
Siirt 'teki temaslarını sürdüren Bakan Pakdemirli'nin katılımıyla Güres Caddesi'ndeki AK Parti Seçim Lokali'nde Garisan Aşireti'nin AK Parti'ye katılım gerçekleştirdi.Aşiret üyeleriyle selamlaşan Pakdemirli, burada yaptığı açıklamada,birlik ve beraberliğin önemini anlattı."Çok güzel bir bahar sabahında Siirt 'e ulaştık. Yolda gelirken baktım. Bu güzel topraklar, Cenab - ı Allah o kadar güzellikler vermiş ki bu topraklara ama bu topraklarda eksik bir şey bırakmamız gerekiyor. Hizmet aşkıyla yanan bir parti var, AK Parti. AK Parti'nin burada, yerelde kazanması lazım ki hizmetlerin devamı için bu şarttır." diyen Pakdemirli, ziyaret ettiği valilik ve AK Parti İl Başkanlığında hep projeler üzerinde görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti.
- "Türk ve Kürt kardeşliğinin önünde hiç kimse duramaz"Tek dertlerinin memlekete hizmet etmek olduğunu dile getiren Pakdemirli, şunları kaydetti:"Size nasıl hizmet ederiz, sizi nasıl hatırlatırız, Siirt 'i nasıl hatırlatırız, sizin cebinize giren parayı nasıl artırırız, vatandaşı nasıl rahat ettiririz? Tek derdimiz bu. Hakikaten başta Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde arı gibi çalışan bir kadro var. Bölge halkının da bunu değerlendirmesi lazım. Artık bunu Türkiye'de herkes biliyor ki Türk ve Kürt kardeşliğinin önünde hiç kimse duramaz, hiçbir terör örgütü duramaz."Seçim lokalinin de 24 saat açık olmasını isteyen Pakdemirli, herkesin buraya gelip derdini anlatması ve partililerin de buna çözüm bulmaya çalışması gerektiğini vurguladı. Siirt 'in daha fazla işe ve aşa ihtiyacı olduğunu dile getiren Pakdemirli, "Bu dertleri de bir an evvel çözmeye başlayalım. Son dönemde biliyorsunuz işler rayına oturdu ama bu işin devamı için de ismi Ali olan soyadı da İlbaş olan 31 Mart'ta da inşallah ilin başkanı olacak, belediye başkan olacak Ali Bey'e desteğinizi istiyorum." diye konuştu.
- "En önemli görev AK Parti üyeliğidir"Önemli olanın makam değil hizmet olduğuna dikkati çeken Pakdemirli, AK Parti üyeliğinin en kutsal görev olduğunu anlattı.Herkesin zaman zaman çeşitli görevler aldığını kaydeden Pakdemirli, şöyle dedi:"Ne görev aldığımızın hiçbir önemi yok. Bakın hepimiz partide zaman zaman görevler alıyoruz. En önemli görev AK Parti üyeliğidir, ondan daha kutsal bir görevimiz yok. Ben AK Parti kurulduğundan beri AK Parti kadrolarında önemli hiçbir görev almadım, bugün bakan oldum. Yarın belki başka bir şey olabilirim ama en önemli görevim AK Parti üyeliği. O yüzden hepimizin gönlünde bir şeyler, aslanlar yatıyor olabilir ama kadrolar da kısıtlıdır, küsmek yok. Durmak yok, yola devam."Kadınların zılgıt çekmesi üzerine Pakdemirli, konuşmasını şöyle sürdürdü:Kadın kollarımızdan şunu rica ediyorum. Bu zılgıt hiç susmasın. Ondan sonra 31 Mart'a kadar, bize oy vermeyeneler belli, tek tek kapıları çalalım, 'Hadi dostum, hadi arkadaşım. Bu Recep Tayyip Erdoğan'ın meselesi değil, bu milletin meselesi, bu vatanın meselesi, çocuklarının geleceğinin meselesi' deyip bize oy vermeyenleri de ikna edelim."

Aşiret Demirli Allah Terör Örgütü Irak 

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