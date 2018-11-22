Türk-İş Genel Başkanı Atalay : 'Komisyona asgari ücretli bir işçi vereceğiz' - ANKARA
Türk - İş Genel Başkanı Atalay : "Komisyona asgari ücretli bir işçi vereceğiz" - ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Türk - İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın basın toplantısı - Türk - İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın konuşmasıANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk - İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti. (3)"(Asgari ücret komisyonu) Bu sene belki bir ilk olacak. Bir tane asgari ücretli, ya bayan ya bay, bir işçi vereceğiz komisyona. Çocuğu üniversitede olan, ücret alan. O, komisyon üyelerine bu parayla nasıl geçindiğini anlatacak""Belediyelerde, bazı işyerlerinde belediyenin sendikası, partinin sendikası, işverenin sendikası olmaz. Sendika işçinin sendikası olur ama maalesef bunlarla karşılaşmaya devam ediyoruz. İşçi istediği sendikaya üye olsun.Örgütlenme ile ilgili sayı yüzde 12 civarında. Bu da, bizim bu tablo bu ülkeye yakışmıyor. Çünkü kayıt dışının en büyük panzehiri örgütlenme"